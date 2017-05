DAX: Marktkommentar v. 04.05.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat den Ausbruch aus der Minikonsolidierung mit einem anziehenden Umsatz vollzogen. Danach konnte zwar ein neues Top generiert werden was gleichzeitig ein neues Rekordhoch darstellte, weitere Aufwärtsdynamik kam aber keine auf. Seit dem hangelt sich der deutsche Leitindex langsam aber stetig nach oben. Die Tagesausschläge sind dabei kaum der Rede wert. Es zeigt sich weiterhin, dass der Markt aktuell politisch getrieben ist. Es handelt sich um ein Abwarten, wie die nächsten Wahlen, die nächsten Verhandlungen oder auch die nächsten Drohgebärden ausgehen.In den vergangenen Wochen hatte sich immer wieder gezeigt, dass viele Ängste mehr oder weniger unbegründet waren und entsprechend zu Entlastungsrallyes geführt haben. Dabei sind viele Probleme bislang nicht gelöst worden. Trotzdem befindet sich der DAX in einem stabilen Aufwärtstrend. Das nächste Thema wird am kommenden Wochenende mit der Wahl in Frankreich von der Agenda verschwinden, gleichgültig wie diese Wahl ausgeht. Entsprechend der Unsicherheit sind die Umsätze in den vergangenen Tagen wieder rückläufig. Das Kaufsignal beim MACD-Indikator ist noch nicht abgearbeitet. Ohne die Marktreaktion auf die Wahlen zu kennen, spricht dies losgelöst davon für einen weiter anziehenden Markt. Der Stochastik-Indikator ist bei diesem starken Trend nicht zu beachten. Solange der Trend weiterläuft und die Aufwärtstrendlinie nicht unterschritten wird, sollte lediglich das Stopp-Limit für bestehende Positionen nachgezogen werden.