DAX: Marktanalyse vom 21.06.17

Es ist ja nicht so, dass man einen Rückschlag oder gar Crash herbeischreiben möchte. Viel schöner sind doch immer weiter steigende Notierungen die das Portfolio weiter anwachsen lassen. Wer will da schon etwas von Warnsignalen hören. Tatsächlich ist der Trend beim DAX weiterhin intakt und die Warnsignale werden regelmäßig negiert. Daher bleibt das Gebot der Stunde, sich nicht gegen den Trend zu stellen. Auch wenn die Zeichen der Zeit noch so verlockend sein mögen, in den letzten Monaten hätte man mit Short-Positionen dauerhaft nur Geld verloren.Diese Warnung bedeutet gleichwohl nicht, dass es nicht auch einmal zu Korrekturbewegungen kommen kann, die auch heftiger ausfallen. Die aktuelle Lage lässt wieder den Schluss zu, dass eine solche Korrekturbewegung bevorstehen könnte. Wie schon in der vergangenen Woche konnte der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend nach oben nicht nachhaltig gehalten werden. Was letzte Woche als Shooting-Star endete (eine Stimmungswende innerhalb des Handelstages) war zum Wochenauftakt eine zusammengesetzte Stimmungswende aus zwei Tagen. Der Effekt dürfte der gleiche sein. Wenn nun eine Korrekturbewegung eingeleitet wird dürfte der kurzfristige Aufwärtstrend nicht mehr zu halten sein. Unterstützt wird diese These von den Indikatoren mit Divergenzen und den zuletzt niedrigen Umsätzen. Von einem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend nach unten ist hier ausdrücklich nicht die Rede. Eine Spekulation auf fallende Kurse sollte, wenn überhaupt, mit einem engen Stopp begleitet werden.Die nächste Marktanalyse erscheint am 10. Juli 2017