DAX – Märkte im Bann der Geopolitik

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es sind nicht die Nachrichten, die die Kurse machen, sondern die Reaktion der Marktteilnehmer auf diese Nachrichten. So bestimmen derzeit zwei Themen das Geschehen der an der Börse. Zum einen sind die Händler beunruhigt, wie es im Ukraine-Konflikt weitergeht und zum anderen tragen die Inflationsraten zur Verunsicherung bei. Diese Gemengelage sorgt dafür, dass der DAX immer wieder den Bereich zwischen 14.800 und 15.000 Punkten testet. Bislang verlief dieser Test recht erfolgreich, was auch zur Saisonalität passt, die bis Ende März weiterhin für einen uneinheitlichen Markt sorgen dürfte.



Nach einem positiven Start in die Woche konnte der DAX die Aufwärtsdynamik nicht nutzen und ist zum Wochenende wieder in den Bereich der 15.000er-Marke gefallen. Hier hat sich innerhalb der Seitwärtsrange eine Unterstützung gebildet, die nun erneut getestet wird. Die Indikatoren verlaufen im neutralen Bereich seitwärts und geben noch keine Hilfestellung für eine mögliche Trendwende. Der seit Anfang des Jahres bestehende Abwärtstrend ist somit noch immer intakt. Gemäß der saisonalen Vorgabe und der Unruhen, dürfte ein nachhaltiger Ausbruch nach oben noch etwas auf sich warten lassen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.