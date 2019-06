DAX: Die Macht der Politik!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Momentan erleben wir Finanzmärkte, die sehr stark von politischen Nachrichten jeglicher Art beeinflusst werden. In solchen Situationen tun wir Charttechniker uns etwas schwerer. Dennoch behalten relevante Punkte ihre Wirksamkeit, Trendbrüche müssen jedoch mit gewisser Vorsicht und einem gesunden Abstand betrachtet werden.

Das deutsche Börsenbarometer war in meinem letzten Rückblick auf der Tagesebene klar abwärtsgerichtet, und es hatte den Anschein als könnten die Shorties in der heißen Zone erneut den Weg in Richtung Süden einschlagen. Den Angriff der Bären haben die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed mit der Aussicht auf neue Zinssenkungen erfolgreich abwehren können. Im Anschluss erlebten die Märkte einen wahren Run der Anleger.

Doch zum Wochenausklang kippte die Stimmung (die Lage im Nahen Osten spitzte sich immer weiter zu) und der deutsche Leitindex schleppte sich förmlich ins Wochenende. Unterm Strich kann dennoch ein Kursplus von 2,01% bei 12.339 Zählern verzeichnet werden.

Charttechnik

Im Tageschart wurde das letzte Hoch bei 12.317 Zählern signifikant überschritten, korrekterweise müsste der Trend in der mittelfristigen Ausrichtung für beendet erklärt werden. Ich wäre momentan mit solchen unumstößlichen Aussagen etwas vorsichtiger und würde die Entwicklung der nächsten Tage abwarten. Gelingt es den Marktteilnehmern die Oberseite erneut einzuschlagen, und im Anschluss die Hochs bei 12.440 und 12.444 hinter sich zu lassen, würde ich die Longis im Vorteil zu sehen. Übernehmen allerdings die Bären zum Wochenbeginn das Kommando und die Reise gen Süden setzt sich dynamisch fort, kann untergeordnet erneut nach Short-Einstiegen Ausschau gehalten werden. Nicht vergessen: Wir haben aktuell sehr politische Börsen.

Trading-Idee

Wie könnte so ein Entry im untergeordneten Bild (Stundenchart) aussehen? Zunächst sollte das Tief bei 12.287 nachhaltig unterschritten werden. Tritt dieses Szenario ein, so hätten wir in diesem Zeitfenster einen Abwärtstrend und müssten uns im nächsten Schritt in Geduld üben. Im Klartext: Ich empfehle auf eine Erholungsbewegung zu warten und dann im Bereich von 12.400 eine Position tief aus der Korrektur heraus aufzubauen. Den Initialstopp würde ich auf die Marke von 12.435 legen. Erstes Anlaufziel: 12.238.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.