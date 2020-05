DAX: Die Luft wird immer dünner

Nach einem beispiellosen Absturz konnte sich der DAX überraschend schnell erholen. Doch allmählich wird die Luft für den DAX immer dünner. Wir stellen einen StayLow-Optionsschein auf das deutsche Börsen-Barometer vor, mit dem man eine beachtliche Seitwärtsrendite erzielen kann.

Der DAX kletterte gestern um 5,7 Prozent. Positive Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell dürften den Markt angefeuert haben. So habe Powell laut Medienberichten gegenüber dem Sender CBS gesagt, dass die US-Notenbank noch jede Menge Munition habe, um gegen die durch das Corona-Virus verursachte Rezession zu kämpfen. Powell sehe zudem eine "gute Chance", dass es im dritten Quartal wieder eine Zunahme des Wachstums in der weltweit größten Volkswirtschaft geben könne. Schon in den vergangenen Wochen konnte sich der DAX erholen. Beruhigt durch historisch einmalige Rettungspakete der Regierungen - und das weltweit in Billionenhöhe. Außerdem haben die Zentralbanken Wirtschaft und Banken mit Liquidität wie nie zuvor versorgt. Steigt der DAX jetzt munter weiter auf alte Höhen? Als wäre alles wieder gut? Wir gehen nicht davon aus.

Zunehmend negative Saisonalität

Denn die Belastungsfaktoren bleiben erst einmal hoch. Während die Zahlen nach dem ersten Quartal nur teilweise die Auswirkungen der Pandemie widerspiegelten, dürfte sich diese im zweiten Quartal voll auf die Unternehmensergebnisse auswirken. Auch die Ausblicke der Unternehmen dürften verhalten ausfallen. Die Zahlensaison, welche im Juli beginnt, könnte somit eine Art Realitätsschock am deutschen Aktienmarkt auslösen. Hinzu kommt eine im Sommer zunehmend negative Saisonalität - insbesondere im August und im September sind sinkende Kurse laut Statistik der vergangenen Jahrzehnte keine Seltenheit. In charttechnischer Hinsicht steht dem DAX ein horizontaler Widerstand im Weg, welcher unter anderem durch das Kurshoch von April bei 11.236 Punkten definiert wird. Die 200-Tage-Linie, welche gegenwärtig bei 12.125 Zählern verläuft, könnte sich ebenfalls als hohe Hürde erweisen.

Fazit

Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX (WKN SR7Q5C) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich der deutsche Leitindex bis einschließlich zum 18.12.2020 durchgehend unter der Knockout-Schwelle von 12.700 Punkten bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 18. Mai 2020 um 17.40 Uhr (Briefkurs 6,62 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 51,06 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls der DAX die 200-Tage-Linie nach oben überwinden kann.

DAX (in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.236 Punkte (April-Hoch) // 12.125 Punkte (200-Tage-Linie)

StayLow-Optionsschein auf DAX (Stand: 18.05.2020, 17.40 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: SR7Q5C

Typ: Staylow akt. Kurs: 6,57/6,62 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 12.700 Punkte

Basiswert: DAX



akt. Kurs Basiswert: 11.059 Punkte Laufzeit: 18.12.2020

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 51,1% (84% p.a.) Quelle: Société Générale

