DAX - Letzter Tauchgang vor dem Start?

DAX - Der DAX legt zum Wochenstart etwas zu und dreht in Richtung der Bärenfestung im Bereich der 14123 Punkte ab. Wird diese überschritten, schaltet die final den Weg in Richtung 14500 Punkte frei. Auch wenn wir seit Anlaufen es hinterlegten Zielbereiches von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 16000 Punkte ausgehen, liegt uns unter 14123 Punkten noch keine Bestätigung für ein bereits hinterlegtes Tief vor. Noch ist somit Vorsicht geboten. Unter 13288 Punkte sollte der Markt nicht mehr fallen, um die Aufwärtsbewegung nicht zu neutralisieren.

Wir sehen im Jahresverlauf den Kurs bis in den Bereich der 16800 Punkte steigen. Danach folgt eine ausgedehntere Korrektur und im Anschluss dann Kurse deutlich über 17000 Punkte. Wir werden unsere Positionen also eingehen um diese auf Sicht von 6-18 Monaten zu halten und weiter aufzubauen. Es liegt massives Potenzial im Markt.

