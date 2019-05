DAX: Die Lage spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Und es geht weiter im Trumpschen-Rhythmus. Nach einem schwachen Wochenanfang (Huawei wurde von der US-Regierung auf die schwarze Liste gesetzt) haben die Anleger zwischenzeitlich eine Verschnaufpause eingelegt (leichte Entspannung im Handelskrieg) und hievten den Kurs über die 12.000er Marke. Dieses Level konnten die Marktteilnehmer gar bis zum Handelsausklang halten, auf Wochensicht muss dennoch ein Minus von 1,6% notiert werden.

Wie wirkt sich nun die Europawahl auf die Aktienmärkte aus? Die politischen Börsen haben zwar kurze Beine, der Ausgang der Europawahlen könnte langfristig jedoch weitreichende Folgen auf die Aktienmärkte haben. Wir werden sehen!

Charttechnik

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der deutsche Leitindex auf einem sehr dünnen Eis. Zwar müssen die Karten bisher noch nicht neu gemischt werden, die Situation auf der Tagesebene spitzt sich langsam aber sicher immer weiter zu. Der relevante und entscheidende Punkt in der mittelfristigen Ausrichtung liegt bei 11.815. Warum? Rutscht der Kurs in den nächsten Tagen signifikant unter dieses Niveau, hätten die Shorties eine Trendumkehr vollbracht, folgerichtig könnte man das Long-Szenario ad acta legen. Auf der Oberseite bleiben die Hochs bei 12.317 und im Anschluss bei 12.444 für die Bullen wichtige Orientierungszonen.

Trading-Idee

Auf der Stundenebene hat sich bereits ein Abwärtstrend etabliert. Je nach Handelseröffnung kann die Konsolidierung fortgesetzt werden. Eine 100%-Korrektur würde in diesem Fall in den Bereich von 12.200 hineinlaufen. Das wäre unsere Chance einen Short-Trade abzusetzen. Natürlich sehr riskant, da der übergeordnete Trend weiterhin aufwärtsgerichtet ist. Aus diesem Grund sollte die Positionsgröße dementsprechend angepasst werden. Der erste Teilverkauf (1/3 der Position) ist bereits am Tief bei 11.925 geplant. Springt der DAX über das Hoch bei 12.212, so befänden wir uns in einer trendlosen Phase.

