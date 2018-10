DAX: Die Lage spitzt sich zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die letzten Handelstage hatten es wirklich in sich. Am Mittwoch hat die Federal Reserve Bank (Fed) wie von den Marktteilnehmern erwartet, eine Zinsanhebung um weitere 25 Punkte auf 2,25% vollzogen und den Markt für einen weiteren Anstieg im Dezember und drei weitere im kommenden Jahr vorbereitet. Powell wies jedoch schnell darauf hin, dass die Zinsen bei Bedarf schneller angehoben oder gesenkt werden könnten, wenn dies die Wirtschaft erfordere.

Am Freitag sorgte allerdings ein anderes Ereignis für einen Abverkauf an den Börsen. Italiens Regierung setzt mit ihren Schuldenplänen auf eine höhere Neuverschuldung als bisher geplant und lässt es damit auf einen Konflikt mit der EU ankommen. Das hat in erster Linie die Banktitel auf Talfahrt geschickt. Auf Wochensicht musste der Dax ein Minus von 1,5% auf 12.246 Punkte hinnehmen.

Rückblick: Trading-Idee der Vorwoche

Die Geduld hat sich einmal mehr bezahlt gemacht. Diese ist eine der wichtigsten Tugenden, die man braucht, um dauerhaft auf den Märkten bestehen zu können. Am vergangenen Montag hat der DAX die Short-Umkehrkerze bestätigt und somit den Startschuss für den Aufbau einer Short-Position beim deutschen Leitindex gegeben. Im Anschluss verlief der Kurs in einer Seitwärtsspanne, um am letzten Handelstag dieser Woche doch noch den Weg nach unten einzuschlagen Den Stopp kann man endlich nachziehen und folgerichtig über das Hoch der letzten Kerze legen (12.453). Bei der Verwaltung (Bewegung/Tag) bitte die Innenstäbe beachten. Am letzten Tief bei 11.862 ist ein Teilverkauf geplant (1/3 der Positionsgröße).

Charttechnik: DAX30Daily 11018

DAX30H1 11018

Das Abwärts-Szenario im Tageschart hat nach wie vor Bestand und wurde am letzten Freitag mit dem Rutsch auf die Marke von 12.189 untermauert. Solange der Leitindex unterhalb von 12.596 Zählern verweilt, bleibt alles beim Alten. Auf der Unterseite werden die Anleger nun das Tief bei 11.862 ins Visier nehmen und versuchen es so bald wie möglich anzulaufen.

Trading-Tipp:

Nach dem jüngsten Abverkauf rechne ich zum Wochenbeginn mit einer leichten Erholung. Diese könnte bis in den Bereich von 12.320 laufen, wo die Anleger dann vermehrt wieder auf fallende Notierungen setzen könnten. Für diejenigen, die noch nicht investiert haben, empfehle ich unterhalb von 12.189 einen Short-Trade zu wagen und als Verwaltung den klassischen Trendhandel heranzuziehen. Die Stopp-Platzierung hängt natürlich von der Korrekturgröße ab.

Interessant: Der Euro Stoxx befindet sich ebenfalls in einem schönen Abwärtstrend und kann in ähnlicher Form auf der Stundenebene gehandelt werden. Auch hier würde ich den Trendhandel bevorzugen - Entry bei 3.377.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.