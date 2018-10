DAX: Die Lage ist ernst!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Crash-Monat Oktober scheint auch in diesem Jahr wieder seinem Namen gerecht zu werden. In den letzten beiden Handelswochen musste der deutsche Leitindex über 800 Punkte an Kursverlusten hinnehmen (siehe Wochenchart unten). Gerade in den vergangenen Handelstagen beschleunigte sich die Abwärtsbewegung enorm. Zum Wochenschluß notiert der DAX aktuell bei nur noch 11595 Zählern. Auf der Unterseite rückt nun als letzte Hoffnung der "Bullen" bereits die 200-Tage Linie ins Blickfeld, welche heute bei 11461 Punkten verläuft.