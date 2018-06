DAX: Kurzfristiger Trend weiter negativ

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Entgegen der Erwartung, dass dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) die Kraft für einen neuerlichen Aufwärtsschub fehlen würde, konnte sich der Index gestern zunächst deutlich in die Pluszone vorarbeiten, so die Analysten der Helaba.



Im weiteren Verlauf seien die zuvor bereits mehrfach ausgemachten Belastungsfaktoren wie die politische Entwicklung Italiens sowie der drohende Handelsstreit, im Zuge dessen zunehmend Fakten geschaffen würden, (Mexiko habe nun Zölle gegen die USA verhängt) in den Fokus gerückt worden. Entsprechend habe der DAX nahezu seinen gesamten Tagesgewinn, dieser habe in der Spitze 159 Punkte betragen, wieder eingebüßt. Damit sei es dem Index, auf Schlusskursbasis, erneut nicht gelungen, sich nachhaltig von der zuletzt umkämpften und für den weiteren Verlauf wichtigen 200-Tageslinie abzusetzen. Angesichts des beschriebenen Handelsverlaufs überrasche es nicht, dass die Risikoaversion gemessen auf Basis des V-DAX von 15,50 auf 15,97 wieder zugenommen habe.









Gestern habe der DAX eine bemerkenswerte Tageskerze ausgebildet. Diese habe nahezu einem sogenannten “gravestone doji“ entsprochen, welcher in der Regel negativ zu werten sei. Der lange Docht unterstreiche einmal mehr den Eindruck, dass dem deutschen Aktienmarkt derzeit das für einen deutlichen Anstieg notwendige Momentum fehle. Zudem sei der Index mit dem Versuch gescheitert, den Widerstand bei 12.895 (Murrey Line), die 21-Tageslinie (12.909) sowie den durch zwei Instantaneous Trendlines gebildeten Kanal (12.823/12.919) auf Schlusskursbasis zu überwinden. Damit sei der DAX erneut nicht in der Lage gewesen, sich nachhaltig vom der 200-Tagesdurchschnitt (12.739) zu entfernen. Letztgenannte Marke werde auch heute im Blickpunkt stehen, zumal diese lediglich um zwei Punkte je Handelstag ansteige und somit ein mögliches Short-Signal bereits in Kürze ausgelöst werden könnte. (06.06.2018/ac/a/m)