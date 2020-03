DAX: Kurzer Ausflug über die 10.000er-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gelingt dem DAX heute auch am zweiten Tag der Woche ein Kursgewinn? Bis zum frühen Nachmittag klettert der deutsche Leitindex auf 9.855 Punkte und notiert damit etwa 0,4 Prozent im Plus. In der Tagesspitze stieg der DAX sogar auf 10.096 Punkte – ein Plus von 2,9 Prozent und rund 300 Punkte über dem Stand zum Wochenstart. Der volatile Handel in diesen Tagen setzt sich also nahtlos fort – der Fokus der Anleger liegt dabei nach wie vor auf die Probleme rund um die Corona-Pandemie, die die Unternehmen immer stärker zu belasten droht.Die Anleger in Stuttgart handeln wieder besonders gerne Daimler, bis zum Mittag steigt die Aktie um 0,7 Prozent auf 27,30 Euro. Dabei war es für den Stuttgarter Autobauer kein besonders guter Wochenstart – am Montag senkte die Société Générale ihre operativen Gewinnprognosen (EBIT) für Daimler für 2020 und 2021 um 35 und 14 Prozent und verringerte das Kursziel um 9 Euro auf 31 Euro. Am Dienstag dann setzte Goldman Sachs die Daimler-Aktie auf „verkaufen“, gleichzeitig rechnen die Analysten mit einem Einbruch des europäischen Autoabsatzes um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Bayer einigt sich im Rechtsstreit mit US-Sammelklägern auf einen Vergleich – jedoch nicht im Zuge der unzähligen Verfahren wegen eines möglichen Krebsrisikos des Wirkstoffs Glyphosat, sondern wegen einer angeblich irreführenden Vermarktung dessen. Bayer ist nun bereit, den Klägern in einem Vergleich knapp 40 Millionen US-Dollar zu bezahlen. Für die Bayer-Aktie geht es heute rund 1,3 Prozent auf 53,11 Euro aufwärts.Weiter geht die Kursexplosion bei Cytodyn: Am Dienstag steigt die Aktie des US-BioTech-Unternehmens um 33,8 Prozent auf 3,30 Euro. Kurstreiber ist nach wie vor der mögliche Einsatz des Medikaments „Leronlimabs“ als Therapie für am Coronavirus erkrankte Patienten und die laut eigener Auskunft „ermutigenden“ Ergebnisse. Seit dem Dezember-Tief und dem Ausbrauch des Coronavirus Ende 2019 legte Cytodyn zwischenzeitlich um fast 1.200 Prozent zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.