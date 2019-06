DAX - Kurze Woche, neue Gewinne?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex ging am Freitag mit einem versöhnlichen Abschluss ins verlängerte Pfingstwochenende. Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten sowie die Aussicht auf eine mögliche Leitzinssenkung durch die Fed trieben die Kurse dies- wie jenseits des Atlantiks in die Gewinnzone. Für den DAX endete die erste Juniwoche damit positiv - und auch aus charttechnischer Sicht ist nach der Rückeroberung der 12.000er-Barriere auf Schlusskursbasis nun wieder mehr Dynamik im Markt. Wobei die nächsten Aufgaben schon vor der Tür stehen. Denn:

Bereits bei 12.100 Punkten findet sich der Kreuzwiderstand aus Mai-Abwärtstrendgerade und unterer Begrenzung des 2019er-Aufwärtstrendkanals. Sobald die Rückkehr in den Trendkanal gelingt, hätten die Kurse sofort Raum für einen schnellen Sprint an den Bremsbereich bei 12.200 Zählern; darüber stellt sich die markante Volumenspitze bei 12.370/12.400 mit dem amtierenden Jahreshoch bei 12.436 in den Weg. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau sammelt sich das meiste Volumen seit dem Allzeithoch im Januar 2018, weshalb ein Ausbruch ein starkes Long-Signal bedeuten würde.

Nach unten stützt nun zunächst wieder die 12.000er-Schwelle, eine Etage tiefer wartet die Haltezone zwischen 11.869 und 11.844 Punkten. Erst wenn der DAX noch einmal unter diese Unterstützung zurückfällt, müsste der nächste Test der massiven Auffangzone zwischen 11.650 und 11.600 (inklusive GD200) einkalkuliert werden.

DAX am Vortag:



12.045,38

92,24 / 0,77%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Dienstag, 11. Juni 2019





Eine Erklärung zu der Chartanalyse gibt es hier.