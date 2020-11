DAX - Kursziele liegen bei den Sternen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





DAX - Seit Abarbeiten des in Blau hinterlegten Zielbereiches welcher für Long Positionen genutzt wurde, ist der DAX fast senkrecht durchgestartet und wurde bisher nur vom Widerstand bei 13304 Punkten aufgehalten. Zwar fängt mittlerweile auch dieser an zu bröckeln, noch sind Bären jedoch nicht aus dem Markt vertreiben und eine letzte Abwärtsbewegung muss nach wie vor mit eingeplant werden.

Der hierfür anvisierte Zielbereich, den wir im Daily Markt Update hinterlegt haben, kann dann noch einmal für den Aufbau von Longpositionierungen genutzt werden, um den Markt anschließend in Richtung neuer Hochs zu begleiten. Auf Sicht des nächsten Jahres bleiben wir im DAX ultra bullisch und sehen hier in den anstehenden Wochen die letzte Chance auf uns zukommen, um noch auf den Zug aufzuspringen, bevor die Bullen final über 13304 Punkte ausbrechen und dann den richtigen Raketenstart anwerfen. Melden Sie sich an und verpassen Sie keinen Wendepunkt mehr in den Indizes.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de