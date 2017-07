DAX - Der Kursverlauf bisher wie erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Wie gestern angekündigt, baut der Markt aktuell die Welle (ii) in Rot aus und dringt dabei in den avisierten Bereich von 12524-12559 Punkten vor. Dass der Markt in diesem Bereich dreht, würde das Optimum der Bewegung darstellen. Rein technisch, ist diese Bewegung und Zählung bis zum letzten Hoch bei 12674 Punkten intakt. Darüber müssen wir von einer weiteren Ausdehnung innerhalb der Welle [b] in Rot ausgehen. Letzteres würde dazu führen, dass wir zunächst nochmals Kurse von jenseits der 12700 Punkte sehen. Übergeordnet bleibt die Erwartung und Ausgang dieser Bewegung, aber für uns ungebrochen. Wir müssen an dieser Stelle nochmals darauf verweisen, dass wir in Erwägung ziehen müssen, den Zielbereich vom Chart zu nehmen. Da wir einige Indizien vorliegen haben, die auf eine größere Korrektur schließen lassen als bislang angenommen. Das heißt natürlich auch das ein Short beträchtlich profitabler ausfallen kann als bisher erwartet.





Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG