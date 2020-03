DAX: Kurslücke geschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX musste am gestrigen Handelstag nach anfänglichen Zugewinnen weiter abgeben und rutschte dabei im Tief bis auf 11624 Zähler ab. Unterstützt durch den US-Markt kam es zum Handelsende hin jedoch wieder zu einer Erholung bis auf 11857. Diesen Schwung nimmt der deutsche Leitindex auch noch am heutigen Dienstag mit und klettert im Hoch bis auf 12199 und damit zum von uns gestern prognostizierten Gap-Schluß (siehe Chart).



Ob hier nun bereits das Ende der Aufwärtskorrektur erreicht ist oder als nächste Zielmarke sogar die 200-Tage Linie auf der Agenda steht, lässt sich aufgrund der aktuellen Gemengenlage an den Märkten und der unverändert neu hereinkommenden News zum Thema Corona nicht seriös vorhersagen. Spekulative Trader sollten jedoch bereits neu aufgebaute Longpositionen knapp unter den letzten Tiefständen mit einem StopLoss zur Verlustbegrenzung absichern und das Marktgeschehen aufmerksam beobachten.

DAX Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.