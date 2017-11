DAX® Kursindex (Monthly) - Mit neuem Allzeithoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Während der DAX® bereits seit Längerem von einem Rekord zum nächsten eilt, hinkte

der Kursindex der deutschen Standardwerte – also ohne Berücksichtigung der Dividenden

– der beschriebenen Entwicklung hinterher. Dieser Makel ist nun getilgt! Mit 6.401

Punkten gelang auch dem Kursindex ein neues Allzeithoch. Für besonders bemerkenswert

halten wir dabei die Tatsache, dass das ehemalige Rekordhoch vom April 2015 (6.340

Punkte) mit einem Aufwärtsgap (6.282 zu 6.323 Punkte) übersprungen wurde. Bereits

im Oktober hatte das Aktienbarometer eine Kurslücke (6.080/90 Punkte) gerissen. Da

auch die Trendfolger MACD und Aroon freundlich zu interpretieren sind, halten die

Bullen derzeit das Zepter eindeutig in ihren Händen. Im „uncharted territory“ ergibt

sich aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von April 2015 bis Februar

2016 (7.100 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Da Kurslücken im

Monatschart eine besondere Bedeutung besitzen, können Investoren die o. g. Gaps auch

für ihr Stoppmanagement nutzen. Spätestens ein Schließen der zweiten Kurslücke würde

ein „false break“ auf der Oberseite offen zu Tage treten lassen.





















DAX® Kursindex (Monthly)











































