DAX: Krisenangst hat die Börsen im Griff

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Abschlägen am Dienstag erholte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch moderat, berichten die Analysten der Helaba.



Am gestrigen Feiertag sei es erneut bergab gegangen. Insgesamt stehe der Markt weiterhin unter dem Einfluss der politischen Entwicklungen in Italien und den möglichen Gefahren der neuen Regierung. Zudem sollte auch die laufende Debatte in Spanien über ein Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Rajoy nicht außer Acht gelassen werden. Gleiches treffe auch auf den wieder neu entfachten Handelsstreit zwischen den USA und der EU zu.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Deutlich unter Druck seien gestern die Anteilsscheine der(ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) (-7,2%) geraten. Anlass seien Meldungen gewesen, wonach das Institut bei der US-Einlagensicherung auf einer Liste für Problembanken stehe. Angesichts der Rahmenbedingungen an den Märkten sollte die Risikoaversion der Marktteilnehmer weiterhin hoch bleiben, zumal davon auszugehen sei, dass ein Teil der kurzzeitigen Entspannung an den Börsen auf den Monatsendeffekt, Stichwort: "window dressing", zurückzuführen sei. Heute werde der DAX voraussichtlich mit einem kleinen Plus in den Handel starten.Auf Tagesbasis habe sich das Chartbild des DAX zuletzt eingetrübt. Augenscheinlich werde dies durch das Unterschreiten verschiedener Levels wie einer wichtigen Strukturmarke bei 12.951, der 21-Tagelinie (12.911), einem Retracement (12.886) und insbesondere durch den Rutsch unter den vielbeachteten 200-Tagedurchschnitt (12.731). Letztgenannte steige derzeit um rund vier Punkte pro Tag an, sodass ein Verkaufssignal durch das Kreuzen der Kurskurve mit dem Moving Average (MA) erst mit einem Richtungswechsel des MA gültig werden würde. Neben der Betrachtung des DAX auf Tagesbasis lohne auch ein Blick auf den Monatschart, denn es zeichne sich eine Kerze in Form eines "shooting stars" ab, wenngleich diese nicht von einem neuen Impulshoch begleitet worden sei. Dennoch liefere der lange Docht einen Hinweis auf die sich verschiebenden Marktkräfte.Diese Information sei von großer Bedeutung für die weitere Bewegungsrichtung, denn im Bereich von 12.740/12.600 Zählern befinde sich eine markante Unterstützungszone. Diese setze sich aus der unteren Begrenzung von Andrews' Pitchfork sowie dem 150%-Retracement zusammen. (01.06.2018/ac/a/m)