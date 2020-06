DAX: Krise? - Welche Krise?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex im Kaufrausch! Auch am heutigen Handelstag geht es kräftig nach oben, der DAX startet mit einer neuerlichen Kurslücke bei 12147 in den Handel und kann im Anschluß daran bis auf aktuell 12233 Punkte zulegen. Damit wird auch wieder die vielbeachtete 200-Tage Linie (blau im Chart) übersprungen. Sollte der Index dieses Level bis Börsenschluß verteidigen, wäre dies ein weiteres äußerst positives Signal für die Märkte.

DAX Tageschart

