DAX – Der Krieg hat begonnen

Zwar wurde es befürchtet, doch man hoffte bis zuletzt auf eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt. In der Nacht jedoch gab der russische Präsident Putin den Befehl zu einer Militäroperation in der Ukraine. Durch diese Eskalation rauschen die Märkte ab. Der DAX® eröffnete heute bei 14.000 Punkten. Erst vor vier Tagen notierte der deutsche Leitindex noch bei 15.000 Punkten. Anleger geraten nun in den Panikmodus.

Bisher kommt es im DAX® zumindest zu einer temporären Stabilisierung. Nun stellt sich die Frage, inwieweit die Märkte diese Situation bereits eingepreist haben. Aufgrund der hohen Volatilität und dramatischen Situation ist es daher schwer, eine klare Richtung vorzugeben. Auf der Oberseite gelten 14.131/200 Punkte als potenzielle Kaufzone, wobei das Potenzial bis auf 14.357 Punkte begrenzt wäre. Auf der Unterseite hingegen würden weitere Sell-Signale mit einem Rückfall unter die heutige Eröffnung bei 13.986 Punkten entstehen. Als Konsequenz dürfte die Verlustserie den nächsten Supportbereich bei 13.664 – 13.789 Punkten anlaufen. Ob und wie sich hier jedoch wirklich Turnaround-Chancen ergeben, hängt besonders von der weiteren Entwicklung im Ukraine-Krieg ab. DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2021 – 24.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2017 – 24.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2ZZZ 20,16 12.083,74 6,99 open end DAX® Index HR3P53 7,55 13.365,66 18,87 open end

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HB0Q60 26,33 16.727,34 5,35 open end DAX® Index HB0ZN8 32,20 17.305,81 4,30 open end

