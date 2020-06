DAX – Die Kraft ist gewichen, jetzt muss der Trend gehalten werden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aufwärtsdynamik, die seit dem Tief im März vorhanden war, ist derzeit nicht mehr zu beobachten. Ähnlich wie Anfang Mai ist der deutsche Leitindex in eine Konsolidierung eingetreten. Das Positive daran ist, dass bislang keine Abwärtsdynamik aufgekommen ist. Nach den wenigen schwachen Tagen in der ersten Juni-Hälfte tritt der Index derzeit technisch betrachtet auf der Stelle.



Gestern konnte immerhin so etwas wie Ausbruchshoffnung nach oben entstehen. Allerdings sind die Umsätze so gering, dass ein solcher noch nicht erfolgt ist. Im Bereich zwischen knapp über 12.500 und knapp unter 13.000 Punkten befindet sich die alte Unterstützungszone, die sich vor dem Crash ausgebildet hatte. Diese wird offenbar von den Marktteilnehmern beachtet. Solange die Umsätze auf einem derart niedrigen Niveau verharren, dürfte ein Ausbruch nach oben schwer fallen. Die Indikatoren helfen derzeit nicht weiter, da keine Signale zu erwarten sind. Der seit März bestehende übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob die Marktteilnehmer wieder Mut fassen und den Ausbruch nach oben erneut versuchen.

