DAX – die Kraft des Widerstands

Zunächst hatte der DAX die 11.000er-Marke fast ehrfürchtig wieder verlassen und ist sogar in den Bereich der Marke von 10.000 Punkten gefallen. Hier konnte dann aber eine Intraday-Stimmungswende in Form eines Hammers generiert werden. Seitdem hat sich wieder ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert. Der Seitwärtstrend, der sich nun zwischen rund 10.000 und knapp über 11.000 Punkten gebildet hat, könnte nun um weitere Punkte nach oben erweitert werden. Als nächstes Ziel nach oben dürfte in den kommenden Tagen der Bereich um 11.500 Punkte auf dem Plan stehen.Damit würde das Gap (Notierungslücke) zwischen ca. 11.000 und 11.500 Punkten von Anfang März geschlossen werden. Die Umsätze befinden sich allerdings weiterhin auf einem recht niedrigen Niveau und deuten noch keinen Ausbruch nach oben an. Ebenso helfen die Indikatoren derzeit nicht weiter. Auch wenn der MACD-Indikator wieder leicht nach oben gedreht hat, stellt dies kein nachhaltiges Kaufsignal dar. Der Stochastik-Indikator befindet sich im neutralen Bereich und hilft ebenfalls nicht weiter. Daher bleibt aktuell nur der Blick auf die Widerstände. Ein Erreichen der 11.500er-Marke ist durchaus wahrscheinlich.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.