DAX: Korrektur macht kurze Pause

Nach dem ein wenig missglückten Wochenauftakt konnte der deutsche Leitindex am Dienstag mit deutlichen Kurssteigerungen überzeugen. Ob dies jedoch der Start einer Gegenbewegung ist, bleibt abzuwarten. Der Dow Jones Industrial ist nach der jüngsten Rekordjagd reif für eine Korrektur. Der Euro könnte, ebenfalls nach einer kurzen Verschnaufpause, seinen Weg in höhere Kursgefilde fortsetzen. Eine unter markttechnischen Gesichtspunkten nicht allzu gute Kombination für den DAX.

Termine des Tages

· USA : ADP-Beschäftigungszahlen Juli (14:15 Uhr)

· USA : Wöchentliche Rohöllagerbestände (16:30 Uhr)

· Quartalsberichte (USA): Tesla, Time Warner

· Quartalsberichte (EWU): ING Groep (NL), Société Générale (F)

· Quartalsberichte (D): Commerzbank, KUKA, Hugo Boss, Axel Springer, Lufthansa, Vonovia

Charttechnik

In der gestrigen Handelssitzung hatte der DAX die waagerechte Unterstützung bei 12.068/12.082 Punkten annähernd erreicht und sich davon nach oben entfernt. Zudem konnte das 50,0%-Fibonacci-Niveau bei 12.208 Zählern auf Schlusskursbasis zurückgewonnen werden. Als nächste Anlaufstelle fungiert die Widerstandsbarriere bei 12.385/12.400 Punkten.

Zur Stunde sehen wir den DAX bei 12.273 Punkten und somit weiter leicht im Aufwind. Der Euro steigt momentan um 0,2% auf 1,1827. Eine Enttäuschung gab es beim Ölpreis der Sorte WTI. Anfang dieser Woche wurde der 200-Tage-Durchschnitt erreicht. Die Glättungslinie konnte nicht überwunden werden. Davon ist das schwarze Gold nach unten abgeprallt. Nun könnte es abwärts bis zum ehemaligen und überwundenen Verlaufshoch bei 47,32 USD vom 4. Juli gehen.

