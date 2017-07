DAX: Korrektur beendet?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die in der zweiten Junihälfte gestartete Korrektur beim DAX hatte denIndex zuletzt auf einen Zweimonatstiefstand bei 12.319 Punkten gedrückt.Gestern haben die deutschen Topwerte dann einen Erholungsversuchgestartet. Ist die Konsolidierung damit schon beendet? Im Juni hatte derDAX zunächst noch einen Ausbruchversuch auf ein neues Allzeithochgestartet – und war damit gescheitert. Im Anschluss ging es im Sogschwacher Techwerte dann zügig bergab, vom Hoch hat der DAX in derSpitze rund 5 Prozent eingebüßt. Die Korrektur endete ziemlich genaubeim Zwischenhoch vom April, das damit als starke Unterstützungbestätigt ist – ein gutes Zeichen.Ebenfalls positiv zu werten ist, dass der DAX die zwischenzeitlich starküberkaufte Lage in der Konsolidierung vollständig bereinigt hat. Wasindes auffällt, ist, dass die Techwerte nun nicht richtig mitziehen.Gestern war SAP der Tagesverlierer im DAX, und der TecDAX konnteperformancetechnisch nicht mithalten. Das war in den letzten Monaten anstarken Tagen oft anders. Das gleiche Bild zeigt sich in Übersee, dieNasdaq hechelte zuletzt des Öfteren und auch gestern wieder dem DowJones hinterher. Wir werten das aber nicht als Warnsignal, sondern alsüberfällige Sektorrotation.In den nächsten Wochen könnten sich andere Titel, beispielsweise dieFinanzwerte, an die Spitze setzen. Von der Realwirtschaft kommt aktuellstarke Unterstützung, sowohl der IFO-Index als auch dieIndustrieeinfkaufsmanagerindezes haben mit den jüngsten Daten einenrobusten Aufschwung bestätigt. Insofern könnte der DAX bald auch einenneuen Angriff auf die Höchstkurse starten.