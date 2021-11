DAX – Korrektur, aber heftiger als gedacht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Da ist nun die bereits angekündigte Korrekturbewegung im DAX. Dabei war die neu aufflammende Corona-Variante nur der Auslöser. Der DAX stand längst an der Schwelle zu einer Gegenbewegung auf die jüngsten Kursgewinne. Das die Abwärtsbewegung nun crashartig verläuft, ist der zusätzlichen Unsicherheit bei den Marktteilnehmern geschuldet. Somit wollen alle wieder durch das berühmte Nadelöhr, was an den gestiegenen Umsätzen abzulesen ist.



Die Indikatoren sind entsprechend schnell in die überverkaufte Zone gefallen. Eine Ausweitung der Abwärtsbewegung zum Wochenstart ist denkbar und könnte den Index in den Bereich der unteren alten Seitwärtszone bei ca. 14.800 Punkten bringen. Natürlich ist nicht sicher, ob dieser Bereich halten wird. Die Chance darauf ist aber gegeben. Die Woche dürfte turbulent bleiben.



Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.