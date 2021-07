DAX-Konzerne öffnen die Bücher

1. SAP (WKN 716460)

Meistgehandelter Wert auf den Stuttgarter Börsenparkett sind am Vormittag die Papiere des DAX-Riesen SAP. Der Software-Konzern legte am Morgen Zahlen vor und hob seine Jahresprognose an. Vor allem das Cloud-Geschäft verzeichnet starkes Wachstum. Die SAP-Papiere finden sich aktuell am DAX-Ende wieder und verlieren rund 3%.



2. Daimler (WKN 710000)

Auch Daimler öffnet heute seine Bücher für Anleger und Analysten. Trotz des anhaltenden Chip-Mangels konnte Daimler sein Netto-Ergebnis auf 3,7 Milliarden Euro steigern. Im Vorjahresquartal musste der Konzern wegen der Corona-Pandemie noch einen Verlust von 1,9 Milliarden Euro verbuchen. Die Aktie notiert mit einem Minus von 1,6% ebenfalls am DAX-Ende.



3. Münchener Rück (WKN 843002)

Als einer der Spitzenreiter im DAX geht es für die Papiere der „Munich Re“ hingegen bergauf. Die Aktie des weltweit größten Rückversicherers kann rund 2,3% zulegen. Am Morgen stuften Analysten der DZ Bank das Papier von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und sehen den fairen Wert der Aktie weiterhin bei 251 Euro. Aktuell notiert das Papier bei rund 227 Euro.