DAX - Konsolidierung auf hohem Niveau

Der DAX® setzt auch zum Wochenausklang die jüngste Konsolidierung an den Bewegungshochs weiter fort, weder Bären noch Bullen können aktuell entscheidende Akzente setzen.





Seit Anfang Oktober befindet sich das deutsche Börsenbarometer innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Größere technische Gegenbewegungen gen Süden gab es seitdem nicht – wie an der Schnur gezogen ging es gen Norden, lediglich unterbrochen von seitwärts gerichteten kleineren Konsolidierungsphasen.

Aktuell konsolidiert der Index erneut in solch einer Seitwärtskonsolidierung. Wird diese hier demnächst signifikant, das heißt per Tagesschlusskurs aufgelöst, wäre mit einem erneuten Richtungsschub in die jeweilige Ausbruchsrichtung zu rechnen. Erfolgt der Ausbruch gen Norden dürfte relativ zügig wieder das bisherige Allzeithoch knapp unterhalb der 13.600 Punkte-Marke in den Fokus rücken.

Ein Ausbruch gen Süden ruft hingegen schnell wieder den Bereich 12.850 bis 13.000 Punkte auf den Plan.

DAX® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2019 – 15.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.comDAX® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.10.2014 – 15.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.11.2019; 10:49 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.11.2019; 10:49 Uhr

