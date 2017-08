DAX: Kommt noch das dicke Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Nordkorea-Krise hatte sich nicht weiter zugespitzt, der DAX konntedas für eine Erholung nutzen. Doch diese hat sich relativ schnellfestgefahren, nun droht der nächste Richtungswechsel, auch wegennachgebender Kurse in den USA. Kommt noch das dicke Ende? Die scharfenWortgefechte zwischen dem US-Präsidenten und der nordkoreanischenFührung hatten an der Börse kurzzeitig zu Angstverkäufen geführt. Alssich aber herausstellte, dass die Eskalationsspirale zumindest vorerstnicht weiter nach oben geschraubt wird, folgte wie so oft die Welle derErleichterung.DAX-Schwergewichte wie Siemens oder Bayer konnten das für eineKurserholung nutzen, nachdem die Titel längere Zeit unter Druckgestanden hatten und schließlich technisch überverkauft waren. DieÜberverkauft-Situation wurde mit dem Pullback abgebaut. Danach sindallerdings die Anschlusskäufe ausgeblieben, und das ist angesichts derKursverluste des DAX vom Hoch durchaus ein Warnsignal.Das Problem des DAX ist, dass die Leitbörsen in den USA bislang nur einesehr kleine Konsolidierung durchlaufen haben und jetzt durchaus nocheinmal stärker korrigieren könnten. Obwohl deutsche Blue Chips zuletztschon deutlich mehr gelitten haben, dürften sie sich davon kaumabkoppeln können. Wer das reduzierte DAX-Niveau jetzt fürSchnäppchenkäufe nutzen möchte, muss darauf setzen, dass die US-Börsen,wie so oft in diesem Jahr, nach einer kleinen Konsolidierung direktwieder durchstarten – und das das dicke Ende in Form einer großenKorrektur in Übersee erneut vertagt wird. Die geringe Widerstandskraftdes US-Marktes am gestrigen Tag stellt aber zumindest ein großesFragezeichen für dieses Szenario dar.