DAX – Kommt jetzt mal ein Aufwärts-Crash?

Es ist schon ein starkes Wort, wenn der Begriff Crash benutzt wird. Es ist üblich, wenn von einem starken Kurseinbruch die Rede ist, von einem Crash zu sprechen. Auch in die andere Richtung kann es zuweilen schnell und dynamisch gehen. Dabei wird aber eher von einer Kursexplosion gesprochen. In diesem Fall wollen die Marktteilnehmer schneller wieder in den Markt einsteigen, als diejenigen die Aktien halten, bereit sind diese abzugeben.



Jeder hat größere Bedenken, etwas zu verpassen, als Kursverluste zu machen. Solche „Aufwärts-Crashs“ gibt es eher selten und auch aktuell kann hiervon keine Rede sein. Die erfreuliche Kursentwicklung der vergangenen Tage führte den DAX zuletzt erneut bis an die Abwärtstrendlinie. Die Umsätze sind allerdings deutlich rückläufig. Dies zeigt, dass keine Marktbreite vorhanden ist. Von einem Überhang von Kaufbereitschaft kann also nicht die Rede sein.

