DAX: Kommt jetzt der Stabilisierungsversuch?

Nun sind auch die US-Indizes in die Trendphase reingerutscht, in der sich die Europäer wie DAX und Co. bereits seit geraumer Zeit befinden, nämlich in einem Abwärtstrend. Der S&P 500, der als wichtigster Index und Taktgeber auf der ganzen Welt gilt, hat am vergangenen Donnerstag das letzte Tief bei 2.710 Zählern nach unten verlassen und per Tageschlusskurs unterhalb von diesem Niveau geschlossen.



Der deutsche Leitindex verlor in den letzten fünf Handelstagen 3 Prozent und schloss bei 11.200 Punkten. So niedrig notierte der DAX zuletzt im Dezember 2016. Nach wie vor beherrschen brisante Themen wie steigende US-Zinsen, Handelskrieg sowie das italienische Schuldendrama die Märkte und sorgen bei den Anlegern für große Nervosität.

Short-Trade:

Aus charttechnischer Sicht hat der Kurs mit dem Rutsch unter die Marke von 11.396 die Abwärtsschwäche mehr als bestätigt. Da wir derzeit noch in einer restlichen Short-Position investiert sind, gehe ich kurz auf die weitere Verwaltung (Königsdisziplin beim Trading) ein: Aktuell befindet sich der Kurs in den Innenstäben. Aus diesem Grund müssen wir unseren Stopp über die Kerze vom letzten Dienstag bei 11.570 legen (Bewegungshandel), um nicht von einem zufälligen Preisaussetzer aus dem Markt genommen zu werden.

Exkurs Bewegungshandel

Bei dieser Verwaltungsart müssen Außenstäbe und Innenstäbe beachtet werden. Ein Außenstab wird dahingehend definiert, dass das Hoch und das Tief dieser Kerze die nachfolgenden Eröffnungs- und Schlusskurse umschließen. Die nachfolgenden Kerzen, die mit ihren Schlusskursen innerhalb dieser Spanne liegen, werden als Innenstäbe bezeichnet. In diesem Fall muss der Stopp zurückversetzt werden. Erst ein signifikanter Schlusskurs ober- bzw. unterhalb vom Außenstab erlaubt uns den Stopp zu versetzen.

Charttechnik: DAX30H1 291018

Ich bleibe dabei, dass nach dem kräftigen Abverkauf die Wahrscheinlichkeit einer Erholungsbewegung relativ groß ist. Aus diesem Grund verbleibe ich momentan an der Seitenlinie und sehe zunächst von weiteren Trades ab. Der DAX scheint sich nämlich an der Marke von 11.050 stabilisiert zu haben und könnte mit dem Sprung über die 11.372 etwas Rückenwind bekommen. Übergeordnet liegt das erste Anlaufziel bei 11.850. Sollte ihm der Ausbruch nicht gelingen, wäre ein kleiner Short-Versuch an dem besagten Hoch (11.372) nicht verkehrt - sehr spekulativ.



GBP/JPY-Short läuft nach Plan

Wenn ein Trade mal so richtig Fahrt aufgenommen hat, muss ein Händler einen strukturierten und durchdachten Plan in der Tasche haben, um das Maximale aus einer Bewegung herausholen zu können. Er muss zudem auch flexibel sein und sich an die Marktgegebenheiten anpassen können. Im Fall von GBP/JPY ändere ich erneut die Verwaltungsart. Auf der einen Seite möchte ich nicht mehr so viel von dem angelaufen Gewinn hergeben, und auf der anderen Seite sehe ich noch sehr viel Potenzial und will unbedingt dabei sein, wenn es mal richtig kracht. Die Lösung: Ich splitte meine Position. Die eine Hälfte wird per Bewegung/Tag (Stopp bei 144,37) gehandelt und die andere Hälfte wird weiter groß verwaltet. Der Stopp kommt wieder auf das Ausgangsniveau bei 150,20.







Charttechnik: GBPJPYH1 291018

Trading-Idee sollte bekannt sein

Der Abwärtstrend auf der Tagesebene dominiert weiterhin das Geschehen, Potenzial auf der Unterseite ist ebenfalls vorhanden (das Tief bei 139,87 ist das Anlaufziel). Im kurzfristigen Bereich kann man also weiter Ausschau nach Short-Einstiegen halten. Ich empfehle in der 145er Zone per Market-Order eine Short-Position aufzubauen und den Trade bei 145,20 abzusichern - sehr spekulativ. Bereits bei 142,74 ist ein Teilverkauf vorgesehen. Auch hier sollte das Money-Management angepasst werden (Positionsgröße verkleinern).

GBPJPY Daily 291018































RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

