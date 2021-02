DAX – Knapp über 14.000 Punkte ist derzeit einfach Schluss

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es sieht wie eine unüberwindliche Barriere aus, an der der DAX in den letzten Wochen zu knabbern hat. Der Widerstand knapp über 14.000 Punkten kann einfach nicht überwunden werden. Die Statistik für die ersten drei Monate dieses Jahres hatte eine solche Entwicklung erwarten lassen. Von dieser Saisonalität her steht bis März auch keine Änderung auf dem Plan. Die rückläufigen Umsätze deuten zudem auf eine eher geringe Breite an Marktteilnehmern hin. Auch von den Indikatoren her ist mit den Divergenzen keine Unterstützung zu erwarten.



Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der Seitwärtstrend, der nun schon seit Ende Dezember Bestand hat, dürfte daher noch etwas andauern. Die internationalen Märkte haben hier inzwischen einen Vorsprung und konnten schon längst Ausbrüche nach oben feiern. Wenn keine besonderen Nachrichten in Deutschland auf die Tagesordnung treten, dürfte der Seitwärtstrend noch etwas anhalten.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.