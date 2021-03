DAX – Klettert auf Rekordhoch oberhalb von 15.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® zog gestern direkt weiter durch und markierte ein neues Rekordhoch im Bereich der 15.000er Marke. Heute konsolidiert der Index bislang an den Bewegungshochs.



Bislang gibt es keinerlei Trendwendesignale, es muss daher davon ausgegangen werden, dass den Bullen eine direkte Trendfortsetzung gen Norden gelingt. Verkaufssignale entstehen hier erst wieder südlich der 14.800er Marke.

Bis dahin ist in der feiertags bedingten Handelswoche weiterhin das Momentum auf der Seite der Käufer. Mittelfristig sind nun sogar Kurse im Bereich um 16.000 Punkte denkbar.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2ZZZ 31,94 11.820 4,01 open end DAX® Index HR6K6J 6,25 14.425 24,10 30.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Index HR6LAY 27,20 17.725 4,68 30.06.2021 DAX® Index HR5L8E 19,27 16.925 7,79 30.06.2021

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 25.01.2021 – 30.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.02.2016 – 30.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 31.03.2021; 11:41 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 31.03.2021; 11:41 Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

