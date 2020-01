DAX – Klassische Bullenfalle

Mit einer starken Eröffnung und einer kleinen Kaufwelle in den ersten Minuten setzte der DAX® gestern zum Ausbruch über das Allzeithoch an, letztlich fehlten aber die Anschlusskäufer. Vergeblich versuchte er dann eine Stabilisierung an den alten Jahreshochs, der Rückfall darunter sorgte für eine Verkaufswelle. Diese wird im heutigen Handel weiter fortgesetzt, der Index fällt tief in die Seitwärtsrange der letzten Wochen zurück. Am Support bei 13.420 findet ein bullisches Intradayreversal statt, der Index dringt in das heutige Eröffnungsgap ein.

Die weitere Marschrichtung ist unklar, der gestrige Fehlausbruch belastet das Chartbild leicht. Die laufende Erholung könnte noch weiter bis 13.500 – 13.510 fortgesetzt werden, um das Eröffnungsgap zu schließen. Eine nachhaltige Rückkehr darüber würde die alten Jahreshochs bei 13.548 – 13.558 Punkten in den Fokus rücken. Werden auch diese überwunden, sind die Bullen wieder im Vorteil. Steigende Kurse bis 13.597 und zum neuen Allzeithoch bei 13.640 könnten dann folgen.

Kippt der Index hingegen auch unter 13.400 Punkte zurück, werden weiter fallende Notierungen möglich. Bei 13.320 – 13.335 und darunter bei 13.270 – 13.285 liegen dann die nächste Auffangzonen.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 08.01.2020 – 23.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 – 23.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4SUQ 22,18 11.275 6,10 31.03.2020 DAX® Index HZ4SVR 13,43 12.150 10,11 31.03.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4SXW 5,94 14.050 22,47 31.03.2020 DAX® Index HZ4SYV 14,12 14.875 9,50 31.03.2020

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.01.2020; 11:41 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.01.2020; 11:41 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

