DAX - Keine rosige Zukunft?

Die EZB attestiert der Eurozone keine rosige Zukunft, was erneut die Befürchtung einer drohenden Rezession schürt. Der DAX bleibt von der angekündigten Volatilität nicht verschont und rutscht deutlich ab. Zwar hält sich der Markt bisher über der ersten entscheidenden Unterstützung bei 12182 Punkten, allerdings muss das hinterlegte Alternativszenario eines verfrühten Hochs unbedingt mit eingeplant werden. Fällt der Markt unter 12057.5 Punkte, liegt uns hierfür eine erste deutliche Bestätigung vor. Auch wenn ein Anlaufen des Bereiches von 12730 – 13000 Punkte über diesen Unterstützungen das Primärszenario bleibt, sehen wir den DAX in beiden hinterlegten Szenarien auf ein Hoch zusteuern und anschließend deutlich tiefere Notierungen anlaufen.

Wir werden somit in beiden Szenarien nach einem Short einstieg Ausschau halten und diesen, wenn es soweit ist im Detail per E-Mail verschicken. Solange sich der DAX jedoch über 12182 Punkten hält, haben die Bullen genügen Munition, um den Markt noch einmal in Richtung 13000 Punkte zu treiben.

Trade: Short

Haltehorizont: ca. 2-4 Wochen

Potenzial: ca. 900-1200 Punkte