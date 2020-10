DAX: Kaufchance oder Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jetzt hat den DAX doch noch der Herbstblues ereilt, die Corona-Pandemie hat den Index ausgebremst. Doch ist der Rückschlag eine Kaufchance oder doch eher das Ende des Kursaufschwungs? Europa versucht, die zweite Welle der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, doch die aktuellen Infektionszahlen lassen für den weiteren Herbst nichts Gutes ahnen. Regional muss immer öfter zu einem (Teil-) Lockdown gegriffen werden. Sollte sich der Trend ausweiten, würde das die Konjunkturerholung deutlich zurückwerfen.

Dieses Risiko wird am Markt jetzt eingepreist. Kurzfristig besteht die Gefahr eines weiteren Abrutschens, die Tiefstände aus dem September und dem Juli könnten die nächsten Ziele sein. Und daraus könnte durchaus ein neuer Abwärtstrend werden. Doch Rettung ist - vielleicht - unterwegs. Die Impfstoffentwicklung hat deutliche Fortschritte gemacht. Sollte sich in naher Zukunft der Durchbruch abzeichnen, und dabei ist das deutsche Unternehmen BioNTech der heißeste Kandidat, würden sich die Perspektiven für den Markt schlagartig aufhellen. Wer den aktuellen Kursrutsch als Kaufchance nutzt, setzt aus unserer Sicht darauf, dass genau dieser Durchbruch in den nächsten Wochen vermeldet wird.