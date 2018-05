DAX: Die Kasse klingelt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Korrekturphase des deutschen Leitindex hält weiter an! Auch am gestrigen Handelstag kam es zu deutlichen Verlusten und zu Kursabgaben bis auf 12801 Zähler. Dadurch wurde unser mehrfach nach oben angepasster StopLoss bei 12917 Punkten ausgelöst und die Longposition, welche wir am 02.05.18 bei Break der 200-Tage Linie (blau) im Bereich um 12670 eröffnet hatten, glatt gestellt. Somit bleibt ein Gewinn von 247 Punkten. Wir sind nun wieder an der Seitenlinie, halten aber nach neuen Einstiegsmöglichkeiten Ausschau!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.