DAX – Jetzt wird es echt spannend, aber wo bleiben die Investoren?Geyer, CFTe Technischer Analyst

Es ist ja nicht so, dass man sich gegen den Trend stellen will. Aber was der DAX in den letzten Wochen veranstaltet hat, ist alles andere als erfreulich. Der Techniker wird jedenfalls ständig an der Nase herumgeführt. Ausbrüche nach oben werden von Einbrüchen nach unten abgelöst. Ständig gibt es neue Signale und mit der gleichen Regelmäßigkeit werden diese negiert.



Trotzdem kann der deutsche Leitindex einen Aufwärtstrend seit Jahresbeginn aufweisen. Dies deckt sich dann auch mit der Saisonalität, die genau das für das erste Halbjahr vorausgesagt hat. Nun hat sich wieder so eine Situation aufgebaut, die in den kommenden Tagen für Aufregung sorgen dürfte. Der DAX ist an das Top von Mitte März gelaufen. Der MACD-Indikator bestätigt gerade das Kaufsignal des Stochastik-Indikators. Der Widerstand bei knapp über 11.600 Punkten konnte erneut gebrochen werden. Somit möchte man meinen, dass alles für einen erfolgreichen Ausbruch nach oben angerichtet ist.



Bleibt also nur die Frage, wer soll diesen Ausbruch herbeiführen. An den Umsätzen ist bislang noch nicht zu erkennen, dass die Marktteilnehmer gewillt sind, den DAX über das März-Top und damit in die nächste Widerstandszone zu treiben. Wenn der Ausbruch erfolgt und die Umsätze entsprechend anziehen, sollte es auch schnell deutlich über die 12.000 Punkte-Marke gehen können. Bei einem Ausbruch ohne Umsatzanstieg ist die Lage als fragil zu bezeichnen.

