DAX: Jetzt kommt es darauf an

Der DAX hat nach dem Rebound eine Konsolidierung gestartet, dieBedeutung für den weiteren Trend ist immens. Nach dem Absturz im Oktoberkonnte der DAX beim Rebound gemessen vom Tief in der Spitze immerhinrund 640 Punkte wettmachen, ein Anstieg um 5,8 Prozent. Da scheint eineAtempause angemessen, zumal die Marke von 11.500 Punkten einen erstengrößeren Widerstand, resultierend aus der ersten Oktoberhälfte, darstellt.Im Vorfeld der US-Midterm-Wahlen dürften zudem einige Anleger das Risikoscheuen. Dramatische Bedeutung dürfte das Ereignis aber nicht haben.Viel wichtiger wird in den nächsten Monaten sein, ob der konjunkturelleAbschwung in Europa stoppt. Das könne dem DAX wieder Aufwind geben. Dasist aber eher ein mittelfristig wichtiger fundamentaler Aspekt.Technisch hat der DAX trotz des schon beachtlichen Rebounds weiterkurzfristiges Erholungspotenzial bis in die Region um 11.700 bis 12.000Punkte. Erst da würde sich die Frage nach dem mittelfristigen Trendstellen. Die aktuell eingeleitete kleine Konsolidierung bietet damitnoch einmal eine spekulative Chance, wobei es zunächst durchaus nocheinen Rückschlag geben kann. Wir würden daher Käufe an schwachen Tagenbevorzugen.