DAX - Jetzt Long oder Short?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX fängt an sich gegen die laufende Gegenbewegung zu währen, konnte sich aber nicht über 12470 Punkte zurückkämpfen, um ein hinterlegtes Tief in Welle (iv) in Weiß zu bestätigen. Wir gehen hier bekanntlich von einem anstehenden Tief in Welle (iv) in Weiß aus, in dessen Anschluss der Markt den Bereich von 12730 – 13000 Punkte anlaufen wird, um Welle (1) in Gelb abzuarbeiten. Anschließend sehen wir den DAX noch einmal Notierungen im Bereich von 11500 Punkte anlaufen bevor sich dieser übergeordnet deutlich höheren Notierungen widmet.

Zusammengefasst bedeutet das folgendes: Wir haben die Möglichkeit kurzfristig noch einen Long Trade einzugehen, mit Potenzial von ca. 300-500 Punkten. WIR SIND AKTUELL NOCH NICHT LONG!!!

Dies werden wir kurzfristig entscheiden, wenn wir ein gutes Chancen/Risiko Verhältnis erhalten. Der wirkliche Money-Trade liegt offensichtlich auf der Short Seite und wird bei optimaler Ausdehnung bis zu 1500 Punkte einbringen. Hier wollen wir nur minimales Risiko eingehen und werden deshalb nach unten Einstiegs- Triggermarken setzen. Sie können auch dabei sein, wenn wir in den Markt gehen. Melden Sie sich dazu einfach kostenlos an und testen Sie unsere Performance und Einstiegssignale unter www.hkcmanagement.de