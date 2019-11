DAX: Jahresendrallye bereits voll im Gange!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex konnte in den letzten Handelsmonaten deutlich zulegen! Noch im August notierte der DAX im Tief bei 11266 Punkten, seither ging es um rund 2000 Zähler bis auf aktuell 13289 nach oben. Ins Blickfeld der Anleger rückt jetzt bereits das Allzeit-Hoch aus dem Januar 2018 bei 13596 Punkten. Dies sollte bei anhaltend dynamischen Verlauf noch vor den Weihnachtsfeiertagen fallen. Auch aus saisonaler Sicht stehen derzeit alle Börsenampeln auf grün!

DAX Monatschart

