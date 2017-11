DAX-Jahresendrally – einer ist wichtiger als Merkel

Die Woche begann für die Börsianer mit einem Paukenschlag. Für die Aktienmärkte waren die Auswirkungen kurzfristig noch sehr gering. Denn politische Börsen haben kurze Beine und auch die FDP kann den DAX nicht in die Knie zwingen. Im Gegenteil – mancher Investor denkt womöglich um die Ecke. Unser Favorit auf den DAX ist aus Anlagesicht der Bonus CV3740. Als Discount-Call empfehlen wir den DD2F3A auf den DAX mit Cap bei 12.900 und dementsprechend hoher Seitwärtsrendite. Trader nehmen den Turbo-Bull DD1Z87

Ohne die FDP im Finanzministerium ist eine lockere Geldpolitik in Europa einfacher. Die Politik für den DAX wird ohnehin in Frankfurt von der EZB gemacht insofern brauchte der DAX nicht einmal einen halben Tag, um das Scheitern von Jamaika wegzustecken. Wenn man so will ist Mario Draghi die entscheidende Person für die Aktienmärkte. Das Primat der Politik gilt nicht auf dem Parkett.

Das Ganze zeigt jedoch auch etwas Bedenkliches: Der Einfluss der Politik auf Finanzmärkte ist so gering wie nie zuvor. Weder Trump noch eine instabile Regierung in Deutschland haben wesentlichen Einfluss auf die Börsenkurse. Die Aktiengewinne machen die Notenbanken und die Politik steht am Rande.

