DAX - Jahresausblick 2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX – Im vergangenen Jahr ein verblüffender Gleichlauf

Auf den ersten Blick mag man meinen, dass die Statistik im abgelaufenen Jahr völlig versagt hätte. Tatsächlich sind die Bewegungen nahezu exakt so verlaufen (bis auf den Jahresschluss), wie es die Statistik ermöglichte. Dabei ist wieder, wie immer, zu betonen, dass es nicht um Punktprognosen sondern um die Tendenz im Jahresverlauf geht. So war der Jahresauftakt von einer volatilen Seitwärtsphase geprägt. Anschließend hat sich der DAX so verhalten, wie es in vielen der vergangenen Jahre auch gewesen ist. Er konnte zulegen. Die Korrekturbewegung seit September passte dann ebenso ins statistische Bild wie die Anstiegsbewegung seit Anfang Oktober. Auch wenn das Jahr noch nicht beendet ist, zeigt die Statistik weiter nach oben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.