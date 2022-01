DAX – Jahresauftakt wie erwartet/befürchtet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hatte es fast geschafft, das Rekordhoch vom November zu erreichen. Wenige Punkte unter dem höchsten Punkt kam dann die Wende nach unten. Dieses Verhalten kam nicht völlig überraschend. Die Indikatoren hatten mit Notierungen im überkauften Bereich bereits angezeigt, dass ein neues Top zwar möglich, aber kaum von langer Dauer sein dürfte. Zudem war der Abstand zur 21-Tage-Linie recht hoch, sodass auch hier mit einem Rückschlag zu rechnen war.



Mit den Verkaufssignalen bei den Indikatoren ist der deutsche Leitindex dann wieder in die alte Widerstandszone zurückgefallen. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Damit würden die Signale der anderen Indikatoren bestätigt werden. Sollte dies so erfolgen, sind weitere Kursrückgänge wahrscheinlich. Die Kerze am Freitag, welche das Verhalten der Marktteilnehmer widerspiegelt, lässt allerdings etwas Hoffnung aufkommen. Der Index konnte sich von den Tagestiefs wieder nach oben entfernen und in der oberen Hälfte der Tagesrange schließen.



Bei einer freundlichen Wocheneröffnung könnte zum einen das Verkaufssignal beim MACD-Indikator verhindert werden und zum anderen der Schritt aus besagtem Widerstandsbereich erfolgen. Ein solches Signal, gleichgültig ob nach oben oder nach unten, sollte auf jeden Fall abgewartet werden, auch wenn die Chance wieder nach oben zu laufen etwas höher eingeschätzt werden sollte.

