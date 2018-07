DAX: Ist das die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem kräftigen Kursrückgang in der zweiten Junihälfte ist dem DAX inden ersten Julitagen zumindest ein Rebound gelungen. Doch wie nachhaltigist das in Zeiten des eskalierenden Handelskonflikts? Die Sorgen derAnleger, dass der globale Wirtschaftsaufschwung durch protektionistischeMaßnahmen abgewürgt wird, haben den DAX im Juni deutlich absacken lassen.Vor allem China und die USA sind im Moment auf Eskalationskurs.Deutschland und Europa ist hingegen kürzlich über den US-BotschafterMedienberichten zufolge zumindest in einem Punkt ein Kompromissangebotunterbreitet worden. So würden die USA wohl auf die geplantenImportzölle auf Automobile aus Europa in Höhe von bis zu 25 Prozentverzichten, falls die EU ihrerseits die bestehenden Zölle streicht. DieAnleger halten das offenbar für eine realistische Option, denn dieAutowerte zählten gestern im DAX zu den größten Tagesgewinnern.Für zusätzlichen Rückenwind sorgte die Nachricht, dass derAuftragseingang der deutschen Industrie im Mai um 2,6 Prozent zugelegthat - deutlich mehr als erwartet. Damit endete eine Serie von vierRückgängen in Folge, was die Hoffnung nährt, dass dem verarbeitendenGewerbe zumindest eine Stabilisierung auf hohem Niveau gelingt. Dennochkonnte der DAX die zwischenzeitlichen Kursgewinne gestern intraday nichtvollständig verteidigen. Die Unsicherheit ist weiter hoch, und noch istder Kursaufschwung nicht mehr als ein Rebound. Sollten aber weiterepositive News folgen – etwa weitere Entspannungssignale zumHandelskonflikt zwischen den USA und Europa – könnte durchaus mehrdaraus werden.