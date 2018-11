DAX: Ist die Luft schon raus?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ist die Luft schon wieder raus – fragen sich Marktbeobachter mit Blick auf DAX & Dow. Hatten viele Experten auf deutlichen Rückenwind durch die Fed-Aussagen zur Wochenmitte gehofft, so ist vom Optimismus aktuell nicht mehr viel zu sehen.Bereits am Donnerstag hatte der DAX nach einem schwungvollen Start seine Gewinne wieder abgegeben und auch in den USA schlossen die Indizes mit roten Vorzeichen. Zum Wochenausklang verliert das deutsche Aktienbarometer knapp ein Prozent auf 11.230 Punkte und auch die US-Futures sind zwei Stunden vor der Börseneröffnung in den USA leicht im Minus.Gespannt blicken Anleger auf den G20-Gipfel in Buenos Aires und dabei insbesondere auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping. Fraglich ist, ob es den beiden gelingt, sich im Handelskonflikt anzunähern. Trump hatte zuletzt wieder gedroht, weitere chinesische Importe mit Strafzöllen zu belegen, falls die Chinesen ihm in den Streitpunkten nicht entgegen kommen.Aber auch für die Europäer ist das Thema noch nicht ausgestanden. Eine große Sorge ist weiterhin, dass Trump doch noch Importzölle auf europäische Autos verhängen könnte – in Höhe von 25 Prozent. Das würde vor allem deutsche Autohersteller treffen, da die USA für Daimler, BMW und Audi der zweitwichtigste Exportmarkt nach China sind. Für nächste Woche Dienstag ist ein Treffen der US-Regierung mit den Chefs von Volkswagen, Daimler und BMW in Washington geplant.Die Angst vor Strafzöllen setzt den Autowerten zum Wochenausklang zu. Hinzu kommen noch eine negative Analysten-Studie und Kursziel-Senkungen und so fällt die Daimler-Aktie erstmals seit gut fünf Jahren wieder unter die Marke von 50 Euro.Am Devisenmarkt bewegt sich der Euro kaum. Die europäische Gemeinschaftswährung ist für 1,1372 Dollar zu haben. Eine Feinunze Gold kostet kaum verändert 1.222 US-Dollar.Nach dem Preisanstieg vom Vortag notieren die Ölpreise am Freitag kaum verändert. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil kostet knapp 60 US-Dollar.Der Berliner Startup-Investor Rocket Internet hat in den ersten neun Monaten einen Nettogewinn von knapp 299 Millionen Euro erwirtschaftet, nach einem Verlust von knapp 40 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach der positiven Entwicklung in den ersten sechs Monaten hat sich das Wachstum allerdings im dritten Quartal verlangsamt. Je Aktie betrug der Gewinn 1,88 Euro in den ersten neun Monaten, nach einem Verlust von 0,24 Euro im Vorjahreszeitraum.Rocket Internet investiert in Internetunternehmen in der Gründungsphase. Darüber hinaus gehören als assoziierte Unternehmen im Portfolio unter anderem die börsennotierten Unternehmen Hellofresh SE, Delivery Hero AG, Home24 SE und Westwing Group AG dazu.Die Aktie reagiert kaum auf die Zahlenvorlage und notiert 0,5 Prozent über dem Schlussniveau des Vortages bei 23,28 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.