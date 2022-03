DAX – Ist der Crash schon da, oder kommt er erst noch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ob wir uns schon im Crash-Modus befinden, oder ob der Crash erst noch bevorsteht, ist eine Frage, die sich nicht in wenigen Sätzen beantworten lässt. Daher habe ich für den kommenden Dienstag in der „Chart-Show“ umfangreiche Charts vorbereitet, mit denen ich dieser Frage versuche auf den Grund zu gehen. (Chart-Show am 8.3.22 um 18 Uhr (hier der kostenfreie Anmeldelink) https://www.seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/ ).



Zweifellos befindet sich der DAX in einem Krisenmodus, welcher die aktuelle Lage widerspiegelt. Der Erholungsversuch vor wenigen Tagen wurde gestern wieder im Keim erstickt. Die Indikatoren helfen in einer solchen Phase nur wenig bis überhaupt nicht bei der Einschätzung. Auch wenn der CCI eine Divergenz gebildet hat, schafft es der Index nicht, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Die übrigen Indikatoren ziehen weiter nach unten und haben die Chance auf Kaufsignale zunächst vertan. Die zuletzt anziehenden Umsätze deuten allerdings noch nicht auf eine Ausverkaufsstimmung hin. Somit wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die aktuell erreichte Unterstützungszone unterschritten wird.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.