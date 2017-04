DAX®-Investoren freuen sich auf Rekordausschüttungen

Produktideen für Aktienanleihen Basiswert WKN Abstand Verlustschwelle Rückzahlungs

-termin Max. Rendite p.a. Basispreis ProSiebenSat.1 TD8LZX 11,79 % 22.12.17 7,10 % 38,00 EUR ProSiebenSat.1 TD8M01 15,93 % 23.03.18 4,65 % 36,00 EUR Münchener Rück TD7UFM 9,27 % 22.12.17 9,02 % 176,79 EUR Münchener Rück TD8AUH 17,66 % 22.06.18 4,98 % 160,00 EUR Stand: 13.04.17, 9:45 Uhr

Die Dividendensaison kommt allmählich ins Rollen. Auch in diesem Jahr wollen Unternehmen Investoren an den Gewinnen teilhaben lassen und schütten mehr Geld an die Aktionäre aus als jemals zuvor. Welche Titel sind die Dividendenhits und worauf sollten Anleger außer der Dividendenrendite noch achten?Für viele Besitzer von DAX®-Aktien ist die Frühlingszeit nicht allein wegen des wärmer werdenden Wetters die schönste Zeit des Jahres. Ab Ende März nimmt nämlich die Hauptversammlungssaison im deutschen Leitindex DAX® kräftig Fahrt auf. Investoren haben einmal mehr allen Grund zur Freude: Laut Berechnungen von Analysten werden die DAX®-Unternehmen für 2016 Rekorddividenden in Höhe von 31,7 Mrd. Euro ausschütten – das wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber dem bisherigen Spitzenwert von 29,5 Mrd. aus dem Jahr 2014. Die Dividendenrendite des DAX® liegt damit bei stattlichen 2,6 Prozent. Das kann sich im Vergleich zu den Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen von lediglich knapp 0,5 Prozent mehr als sehen lassen.Spitzenreiter im deutschen Leitindex mit einer Dividendenrendite von jeweils 4,8 Prozent sind ProSiebenSat.1 und die Münchener Rück. Der Branchenprimus im Fernsehbereich in Deutschland hat Rekordergebnisse für 2016 vorgelegt. Wachstumsmotor ist das Digitalgeschäft. Dazu gehören unter anderem das Video-on-Demand-Portal maxdome, die Reiseportale weg.de und tropo.de, das Vergleichsportal Verivox und die Online-Partnervermittlungen Parship und ElitePartner. „Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Geschäftsjahres empfehlen wir dem Aufsichtsrat, der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 1,90 Euro für 2016 vorzuschlagen und unsere Aktionäre so erneut angemessen an unserem Wachstum zu beteiligen", sagte Vorstandschef Thomas Ebeling. Das entspricht einer Erhöhung um 0,10 Euro. Insgesamt beläuft sich die Ausschüttungsquote auf 84,7 Prozent des bereinigten Gewinns. In den nächsten Jahren sollen weiterhin 80 bis 90 Prozent ausgekehrt werden, zumal Ebeling den Konzern auf einem guten Weg sieht, um die 2018er-Ziele zu erreichen. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai statt. Seit dem 1. Januar 2017 werden Dividenden inländischer Unternehmen nun am dritten Geschäftstag nach der HV ausgeschüttet. Unverändert findet der Dividendenabschlag weiterhin am ersten Handelstag nach der Hauptversammlung statt.Im Gegensatz zur ProSiebenSat.1 hat die Münchener Rück im Jahr 2016 einen kräftigen Gewinnrückgang auf 2,6 Mrd. Euro hinnehmen müssen. Neben Schäden durch Naturkatastrophen war dafür auch die kostspielige Sanierung bei der Erstversicherungs-Tochter Ergo verantwortlich. Neben den Niedrigzinsen belastet zusätzlich der hohe Wettbewerbsdruck. Um Investoren dennoch bei der Stange zu halten, will der Münchener Rück-Chef Nikolaus von Bomhard die Dividende für 2016 von 8,25 auf 8,60 Euro deutlich erhöhen. Denn er bleibt für die Zukunft zuversichtlich und sieht das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. „Wir sind überzeugt, dass wir das jetzt erreichte Dividendenniveau auch in Zukunft halten und in der Tendenz weiter ausbauen können", bestätigt sein Finanzchef Jörg Schneider. Zudem hat der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm von einer Mrd. Euro angekündigt