DAX – Indikatoren mahnen zur Vorsicht

13.000 Punkte könnten das erste Mal in dieser Woche auf der DAX-Tafel stehen. Die Aussichten für den Index könnten besser kaum sein. Der Blick auf die Vola signalisiert uns jedoch eine extreme Sorglosigkeit, die aus antizyklischer Sicht häufig zumindest für kurzfristige Absicherung genügt. Aufgrund der Vola-Komponente sind Optionsscheine unsere erste Wahl – wir empfehlen die (SC0KXA), wer Knock-Outs bevorzugt greift zum DM13VD mit Barriere bei 13.200. Langfristiger ist der Discount-Put HW2TK1 spannend.

Nun der Blick auf die Ausgangslage und die Charts. Beachten Sie auch unseren Trade-der-Woche auf die Deutsche Bank…

Bei den Parlamentswahlen in Frankreich erlangte das Lager von Präsident Emmanuel Macron die absolute Mehrheit und kann nun wichtige Reformen vorantreiben. An den asiatischen Märkten sorgten Japans Exporte für Kauflaune, der Nikkei steht wieder über der 20.000er-Marke. Zudem liegen die Index-Futures an der Wall Street im grünen Bereich, auch der DAX wird wieder über der Schwelle von 12.800 Zählern gesehen.

Hohe Aufwärtsdynamik

Doch noch kann nicht restlos Entwarnung gegeben werden, der jüngste Schwächeanfall bei den US-Technologie-Aktien bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Mit Gewinnen von 17 Prozent ist das Börsenjahr 2017 für die amerikanischen Tech-Werte bisher sehr gut gelaufen, eine Atempause wäre nicht überraschend und auch gesund. Der seht steile und seit November etablierte Aufwärtskanal beim Nasdaq 100-Index steigt pro Monat um rund 160 Punkte oder etwa 3,2 Prozent. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis der Markt das Tempo nicht mehr durchhalten kann und deutlichere Schwächesignale liefert.

Angst vor der Tech-Blase

Die Entwicklung muss aber nicht zwingend in einer größeren Korrektur münden. Mit Sorge blicken viele Investoren besonders auf die hohe Bewertung. Für den Nasdaq 100 wird derzeit ein 2017er-KGV von knapp 22 aufgerufen, was deutlich über dem langfristigen Durchschnitt liegt. Auch die Dividendenrendite von gut ein Prozent stellt kein Kaufargument dar, nur die Wachstumsfantasie befeuerte in den vergangenen Wochen die Rally. Richtungsweisend ist die Situation bei den fünf Schwergewichten. Eine Übertreibung und somit eine Bewertungsblase wie zur Jahrtausendwende liegt jedenfalls nicht vor. Apple wird mit einem KGV von 14 gehandelt, Microsoft, Alphabet (Google) und Facebook liegen bei rund 24, nur Amazon ist mit einem Faktor von 85 sehr teuer. Dennoch: Die größten fünf Werte im Index sind im Schnitt mit dem 35-Fachen ihrer Gewinne bewertet, im Jahr 2000 lag das KGV der größten Schwergewichte hingegen bei etwa 70.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 20.06.2017:

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

