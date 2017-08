DAX-Index arbeitet weiter an einem Boden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Dax-Index arbeitet aktuell weiterhin an seiner Bodenbildung. Mit der ausgebildeten Keil-Formation stehen die Chancen auch gut für einen Ausbruch nach oben. Der erste Angriff bis in den Bereich von 12.300 Punkten wurde in der letzten Woche jedoch zügig abverkauft. Hier drückte vor allem die Nordkorea-Krise auf die Kurse. Jetzt könnte sich der Index aber erneut sammeln und versuchen Kraft aufzubauen, um die 12.300 Punkte wieder zu erreichen. Aktuell sieht es noch nicht so aus, als würde der Kauf-Modus zügig wieder aktiviert werden. Denn die offene Lücke im Bereich von 12.000 Punkten, könnte zuvor erst noch geschlossen werden. Gleichzeitig wartet die wichtige 200er-Tageslinie bei 11.965 Punkten auf einen Test. Dies dürfte alles in den nächsten Wochen erst einmal abgearbeitet werden.