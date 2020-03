DAX Index X-sequentials Trading für die 14. Kalenderwoche 2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index bildete am 17.2.2020 bei 13.795,20 Punkten ein Hoch aus und fiel im Anschluss

bis auf 8.255,65 Punkten am 16.3.2020. Der Schlusskurs am Freitag, den 27.3.2020 lag bei

9.632,52 Punkten. Das Wochenhoch wurde bei 10.137,60 Punkten gehandelt. Widerstand befindet sich an der 3/6 X-sequentials Marke bei 11.032,30 Punkten.

Sofern das Tief bei 8.255,65 Punkten unterboten werden sollte, ist die Fortsetzung der

Abwärtsbewegung bis zum 3/6 X-sequentials Kursziel bei 6.240 Punkten bis 5.950 Punkten zu

erwarten. Die Abwärtsbewegung ist beendet, wenn die 3/6 X-sequentials Marke bei 11.032,30 Punkten überboten

wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde.

DAX Index 1 Tages 3/6 X-sequentials Chart:

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Trading Gewinne:

DAX Index:+189,6 Punkte,

Nasdaq 100 Index:+80 Punkte,

Nikkei 255 Index: +234 Punkte,

Dow Jones Industrial Average Index:+394 Punkte,

Dow Jones Transportation Index:+312 Punkte,

DAX Index: +290 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +650 Punkte.

