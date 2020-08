DAX Index X-Sequentials intraday Trading für den 27.8.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index scheiterte am 21.7.2020 mit einem Hoch bei 13313.9 Punkten die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 13395 Punkten bis 13485 Punkten zu erreichen. Dieses ist als Schwäche seit dem Anstieg ausgehend vom Tiefpunkt vom 16.3.2020 bei 8255.7 Punkten zu werten.

Der X-Sequentials "X" Hochpunkt bei 12913.1 Punkten, oberhalb des X-Sequentials "X" Widerstandsbereiches verlaufend von 11624 Punkten bis 12640 Punkten, wobei das Mittel bei 12145 Punkten liegt, deutet jedoch auf die Stärke der Aufwärtsbewegung seit dem Tiefpunkt am 16.3.2020 bei 8255.7 Punkten hin. Der DAX Index fand in der Folge mit 11597.8 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11850.3 Punkten und setzte seine Aufwärtsbewegung fort. Das Unterbieten des zuvor erwähnten Tiefpunktes bei 11850.3 Punkten war zum Zeitpunkt der X-Sequentials Kursprognose im Juni 2020 unwahrscheinlich, da nur ein halbes 3/6 X-Sequentials Abwärtsziel realisiert wurde. Derartiges ließ steigende Kurse anitzipieren. Der DAX Index oszilliert jedoch seit dem am zuvor erwähnten X-Sequentials "X" Widerstandsbereich / fand dort, wie im Chart zu sehen ist, Unterstützung. Zu Kursen oberhalb des Hochs vom 17.2.2020 bei 13795.2 Punkten kam es nicht. Im Falle eines Kursrückgangs, sind tiefere Kurse bis auf mindestens 11054 Punkten zu erwarten. Dieses ist dann der Fall, wenn der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12802.1 Punkten per einem 4h Schlusskurs unterbietet und die Folgeschlusskurse nicht höher liegen und der DAX Index somit keine Unterstützung an besagter 3/6 X-Sequentials Marke findet. Ansonsten ist ein Kursanstieg bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 13579 Punkten bis 13677 Punkten zu erwarten, wobei die Aufwärtsbewegung vorzeitig beendet wäre, wenn nur die Hälfte des Kursziels bei 13421 Punkten erreicht wird.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Im 30 Minuten Chart erreichte der DAX Index nach dem X-Sequentials 5XZ Tiefpunkt bei 12633.7 Punkten, am 21.8.2020, die X-Sequentials 5XZ inverse Aufwärtszielzone bei 13188 Punkten bis 13234 Punkten,wobei das Hoch am 25.8.2020 bei 13221.8 Punkten lag. Im Anschluss wurde mit 13010.5 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 13049.0 Punkten gefunden. Der DAX Index schloss am Mittwoch, den 27.8.2020 bei 13190.2 Punkten, oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke bei 13153.3 Punkten, womit ein Kaufssignal vorliegt. Die 3/6 X-Sequentials Aufwärtszielzonen befinden sich bei 13234 Punkten bis 13283 Punkten und bei 13354 Punkten bis 13411 Punkten. Bedingung für diesen Kursanstieg ist, dass das Tief bei 13010.5 Punkten vom 26.8.2020 nicht unterboten wird.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

